Malatya'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Malatya'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu, yollarda su birikintilerine yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri su tahliye çalışmaları yürütüyor.

MALATYA'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan sağanak uyarısı sonrası Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika dolu ile başlayan yağış yerini sağanağa bıraktı. Yollarda su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerlerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kentin birçok noktasında oluşan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi

Küme düşen takımın otobüsü haczedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.