Malatya'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Malatya'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
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Malatya'da yapılan sağanak ve dolu yağışı, sürücüleri ve yayaları zor durumda bıraktı. Yollarda su birikintileri oluştu ve belediye ekipleri tahliye çalışmaları yapıyor.

MALATYA'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan sağanak uyarısı sonrası Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika dolu ile başlayan yağış yerini sağanağa bıraktı. Yollarda su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerlerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kentin birçok noktasında oluşan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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