Malatya'da Sağanak Etkili Oldu
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Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı. Sağanak nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı.
Sağanak nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel