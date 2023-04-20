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Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

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Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı.

Malatya-Elazığ kara yolu güzergahı ve kent merkezinde sürücülerin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı.

Bazı kişiler sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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