Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri yüzünden bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'ndeki derede ise yer yer taşkın oluştu, yollarda çöküntü meydana geldi.

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri de su altında kaldı.