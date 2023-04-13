Malatya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Malatya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya- Elazığ kara yolundaki Salkımlı Mahallesi'nde Z.M. idaresindeki 44 LA 040 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü Z.M. ile otomobilde bulunan F.M. ve H.M, yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel