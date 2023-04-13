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Malatya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya- Elazığ kara yolundaki Salkımlı Mahallesi'nde Z.M. idaresindeki 44 LA 040 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü Z.M. ile otomobilde bulunan F.M. ve H.M, yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Elazığ Güncel Haberler

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