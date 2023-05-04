Malatya'da otomobilin vurarak fırlattığı köpek duraktaki yolcuya çarptı
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Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, yoldan fırlayıp durakta otobüs bekleyen yolcuya çarptı.
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, yoldan fırlayıp durakta otobüs bekleyen yolcuya çarptı.
Recep A. idaresindeki 49 AAK 495 plakalı otomobil, Malatya Elazığ kara yolunun Kale ilçesi Mahmutdursun Mahallesi mevkiinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle fırlayan köpek, otobüs durağında bulunan A.K'ye çarptı.
Kaza nedeniyle dizinde kırıklar oluşan A.K. olay yerine gelen sağlık ekibince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Ölen köpek ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel