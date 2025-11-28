Malatya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
E.G. idaresindeki 44 EK 817 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde M.E.Ş. yönetimindeki 44 AIA 398 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel