Malatya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole devrildi ve sürücü Hasan, eşi Zemzem ve çocukları Yağız ile Mehmet Eren Çiftçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.