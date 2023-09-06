Malatya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole devrildi ve sürücü Hasan, eşi Zemzem ve çocukları Yağız ile Mehmet Eren Çiftçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Çiftçi yönetimindeki 44 ABT 101 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kazada sürücü Çiftçi, eşi Zemzem ve çocukları Mehmet Eren ile Yağız Çiftçi, hayatını kaybetti. Cenazeler, inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel