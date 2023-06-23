Malatya'da Otomobil Kayısı Bahçesine Devrildi: 4 Yaralı
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Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin kayısı bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü ile araçta bulunan Süleyman A (27), Hamza A. (22) ve Yusuf K. (21) yaralandı. Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Yusuf K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin kayısı bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kürşat Ş'nin (25) kullandığı 35 BEU 476 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Kale ilçesi Darıpınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçta bulunan Süleyman A (27), Hamza A. (22) ve Yusuf K. (21) yaralandı.
Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Yusuf K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.