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Malatya'da Otomobil Kayısı Bahçesine Devrildi: 4 Yaralı

Malatya'da Otomobil Kayısı Bahçesine Devrildi: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin kayısı bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü ile araçta bulunan Süleyman A (27), Hamza A. (22) ve Yusuf K. (21) yaralandı. Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Yusuf K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin kayısı bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kürşat Ş'nin (25) kullandığı 35 BEU 476 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Kale ilçesi Darıpınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçta bulunan Süleyman A (27), Hamza A. (22) ve Yusuf K. (21) yaralandı.

Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Yusuf K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel

Turgut Özal Malatya Güncel Haberler

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