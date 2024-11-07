Malatya'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.E.Ö. idaresindeki 33 KD 050 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar M.E.Ö. ile B.Ö, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.