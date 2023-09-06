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Malatya'da Otobüste Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

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Malatya'da, Kale ilçesinde durdurulan bir otobüste bir yolcunun valizinde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan tutuklandı.

Malatya'da, yolcu otobüsünde valizinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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