Malatya'da Otobüste Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Malatya'da, Kale ilçesinde durdurulan bir otobüste bir yolcunun valizinde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan tutuklandı.
Malatya'da, yolcu otobüsünde valizinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel