Malatya'da Otobüste Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da, Kale ilçesinde durdurulan bir otobüste bir yolcunun valizinde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan tutuklandı.