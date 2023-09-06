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Malatya'da Otobüste Skunk Ele Geçirildi

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Malatya'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin, arama yaptığı otobüsün bagajındaki valizin içerisinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

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