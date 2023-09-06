Malatya'da Otobüste Skunk Ele Geçirildi
Malatya'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
MALATYA'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin, arama yaptığı otobüsün bagajındaki valizin içerisinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel