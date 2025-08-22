Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar orman alanı zarar gördü.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Burç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 17 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel