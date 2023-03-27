Malatya'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.O'nun (37) kullandığı 44 S 6273 plakalı öğrenci servisi, Mengelis Mahallesi mevkisinde dereye devrildi.
Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan şoför ve 4 öğrenci, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efende Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Y.S. (11) ve şoför H.O. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel