Malatya'da minikler, dar gelirli aileler için harçlıklarıyla yardım kolisi hazırladı

DARENDE, MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde anaokulu öğrencilerinin biriktirdiği harçlıklarıyla hazırlanan 25 gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Yavuz Sultan Selim Anaokulunca hayata geçirilen "Minik Yürüklerin Dev İyiliği" projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla, okul bahçesinde kurulan stantlarda yardım kolilerini hazırladı.

Okul Müdürü Gazi Kurtoğlu, AA muhabirine, çocuklara yardımlaşmanın, paylaşmanın güzelliğini yaşatmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda ramazanda projeyi başlattıklarını anlatan Kurtoğlu, "Öğrencilerimiz ve aileleri de projeyi çok beğendi. Minikler, harçlık ve kumbaralarını getirerek bizimle paylaştı. Bizler de idare ve öğretmenler olarak öğrencilere destek olduk. Yardımlaşma ve paylaşmanın önemini çocuklara aşılamak gerek. Gelecek nesillerin, bugünden daha fazla merhametli, vicdanlı ve paylaşmayı öğrenerek yetişmesi, ülkemiz için son derece önemli. Proje bu anlamda önemli hale geliyor." dedi.

Öğretmen Berna Cihan da çocukların yardım etme heveslerine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın paylaşma bilinciyle yetişmesini son derece önemsiyoruz. Bu önemden hareketle sosyal içerikli çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velilerinden Mithat Böke ise çocuklarının milli değerler, sosyal ve kültürel alanlarda bilinçlendirilmesi için yapılan bu tarz etkinleri her zaman desteklediklerini kaydetti.

Hazırlanan yardım kolileri, daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.