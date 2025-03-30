Malatya'da mezarlıkta hüzünlü bayram

Aradan 2 yıl geçmesine rağmen depremde kaybettikleri yakınlarını unutamıyorlar

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden bin 237 Malatyalı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde dualarla anıldı. Deprem Şehitliği'nde gözyaşları içinde geçen ziyarette, acılar bir kez daha tazelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden bin 237 Malatyalı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde dualarla anıldı. Şehir Mezarlığı içerisindeki Deprem Şehitliği'nde ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, yakınlarını kaybeden vatandaşlar gözyaşları içinde dua etti.

Depremin ardından geçen beşinci bayramda acılar hala tazeliğini korurken, kabristanda hüzün hakimdi. Kimi ailesinin tamamını, kimi eşini, kimi ise evladını kaybetmenin acısıyla bayrama buruk girerken, mezar başlarında duygu dolu anlar yaşandı.

Ziyaretçiler, kaybettikleri sevdiklerinin mezarlarını çiçeklerle süsleyerek dualar etti. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunurken, acılı aileler gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar, sevdiklerinden ayrı geçirilen her bayramın kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Deprem felaketinin üzerinden geçen zamana rağmen, yas sürecinin devam ettiği Malatya'da, Deprem Şehitliği, bayram günlerinde ziyaretçilerin en çok uğradığı yerlerden biri olmaya devam ediyor.