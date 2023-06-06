Malatya'da Kurban Bayramı öncesi tedbirler görüşüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi, MASKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Esenlik ve diğer birimlerle ortak bir toplantı yaparak Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediyesince Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirlerle ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, vatandaşların huzur içerisinde bayramı idrak etmeleri için Kurban Bayramı öncesi ve süresince alınacak tedbirler görüşüldü.

Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi, MASKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Esenlik ve diğer birimlerle ortak bir toplantı yaparak hazırlıkları başlattıklarını belirterek, "İnşallah değerli hemşerilerimizin huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri ve kurbanlarını temiz bir ortamda kesebilmeleri için ilgili birimlerle organize bir şekilde üzerimize düşen görevleri paylaştık. Malatya'mızda huzurlu bir bayram yaşayacağız. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyor, kurbanlarının kabul olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra ilgili birim yetkilileri bayram öncesi alınacak tedbirler hakkında istişare yaptı.