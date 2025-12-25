Haberler

Otomobil döner salonuna girdi; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil döner salonuna girdi. Kazada can kaybı ya da yaralı olmazken, olayın güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü.

MALATYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak döner salonuna girdi. Kazada can kaybı ya da yaralı olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 DD 573 plakalı otomobille döner salonuna girdi. Kaza anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, döner salonu işletmesinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı