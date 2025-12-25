Otomobil döner salonuna girdi; o anlar kamerada

MALATYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak döner salonuna girdi. Kazada can kaybı ya da yaralı olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 DD 573 plakalı otomobille döner salonuna girdi. Kaza anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, döner salonu işletmesinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA