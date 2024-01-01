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Malatya'da Konteyner Kentte Yangın

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Malatya'da, konteyner kentte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Konteynerde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

MALATYA'da, konteyner kentte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte, depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Konteynerde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Fatih Malatya Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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