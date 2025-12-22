Haberler

Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da köprü korkuluklarını kırarak şarampole devrilen otomobilde 58 yaşındaki Seleha Kutlu hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da köprü korkuluklarını kırarak şarampole devrilen otomobildeki Seleha Kutlu (58) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. N.C.K.'nin kontrolünü yitirdiği 44 DH 720 plakalı otomobil, köprü korkuluklarını kırarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü N.C.K., ile yanındaki Ö.İ. ve Seleha Kutlu sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın yaşandığı bölgede belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
