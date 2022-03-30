Malatya'da kayalıklardan düşen genç kız yaralandı - Haberler

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Malatya'da kayalıklardan düşen genç kız yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da kayalıklardan düşen genç kız yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kayalıklardan düşen genç kız yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kayalıklardan düşen genç kız yaralandı.

H.S.Ç. (16), Bahçebaşı Mahallesi Köşebaşı mevkisinde, iddiaya göre dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan H.Ç.S, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri, dağlık alandaki yaralıyı sedye ile ambulansa taşıdı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.S.Ç, tedavi altına alındı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Haberler

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