Malatya'da Karga İnşaata Girdi, Kargalar Depremzedelere Zor Anlar Yaşattı

Malatya'da yeni uçmayı öğrenen karganın tek katlı bir inşaata girmesiyle diğer kargalar, inşaatta çalışan depremzedelere zor anlar yaşattı. Yavru karganın depremzedeye yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malatya'da yeni uçmayı öğrenen karganın tek katlı bir inşaata girmesiyle diğer kargalar, inşaatta çalışan depremzedelere zor anlar yaşattı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde depremde kirada oturduğu evin hasar görmesi nedeniyle babasının bahçesindeki eve yakınlarının da yardımıyla tek katlı ev inşa etmeye çalışan Mehmet Yalman'ın inşaatına yeni uçmayı öğrenen karga yavrusu girdi.

Karga sürüsünün inşaatın üzerinde uçması ve kırdıkları ağaç dallarını atması üzerine, Yaman'ın babası Ömer Emir, kargayı inşaat içerisinde yakalayarak atmasıyla karga sürüsü inşaat çevresinden uzaklaştı.

Yavru karganın depremzedeye yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.