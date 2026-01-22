Haberler

Malatya'da kar etkili oluyor

Güncelleme:
Malatya'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Trafik ekipleri önlem alırken, belediye ekipleri de kar küreme çalışmaları yapıyor.

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Ana arterler ve kavşaklarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri uyarıyor.

Öte yandan, belediye ekipleri, vatandaşların sık kullandığı cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
