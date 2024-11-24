Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Araç sürücüleri trafikte kontrollü ilerlerken, kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Büyükşehir Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi de açıklama yaparak 269 araç ve 1046 personelle merkez ve kırsalda ulaşımın kesintisiz devamı için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Araçlar için kış lastiği takılması uyarısı yapan Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan ve kemoterapi alan, diyaliz tedavisi gören veya doğumu yaklaşan vatandaşları misafirhanelerde ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti. İhtiyaç halinde kent sakinlerinden, "444 51 44" numaralı telefonu aramaları istendi.