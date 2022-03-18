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Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Güncel
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Malatya'da kar etkisini sürdürüyorMALATYA Malatya'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı bugünde etkisini sürdürdü.

MALATYA (İHA) - Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

MALATYA Malatya'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı bugünde etkisini sürdürdü.

Malatya'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezi ve kırsalda etkisini bugünde sürdürdü. Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının kent genelinde hafta sonu da devam etmesi beklenirken, meteoroloji bölge geneli için zirai don uyarısında bulundu.

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Malatya, kar, Güncel, Haberler

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