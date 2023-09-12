Malatya'da Kamyonette 46 Kilo Esrar Ele Geçirildi

MALATYA'nın Kale ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan aramada 46 kilo 385 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçe girişinde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, kamyonetin kasasına yüklenmiş çimento torbalarının arasına gizlenmiş 46 kilo 385 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 685 TL ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, kamyonette bulunan ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)