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Malatya'da Kamyon Damperi Kayması Sonucu 1 İşçi Yaralandı

Malatya'da Kamyon Damperi Kayması Sonucu 1 İşçi Yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da onarımı yapılan kamyon damperinin kayması sonucu 1 işçi yaralandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde hafriyat aracına H.A'nın (44) kaynak yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonun damperi kaydı. Damperin altında eli sıkışan H.A, olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da onarımı yapılan kamyon damperinin kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde hafriyat aracına H.A'nın (44) kaynak yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonun damperi kaydı.

Damperin altında eli sıkışan H.A, olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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