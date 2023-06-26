Malatya'da Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen kentte yerinde dönüşüm uygulanacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte 'yerinde dönüşüm' uygulanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yapılan telefon görüşmesinde yerinde dönüşümün onaylandığı müjdesi verildi. Hükümet, her ev yaptırana 100-150 metrekare olan evlere kadar 500 bin lira hibe, 500 bin lira kadar da faizsiz para verecek ve ödeme 10 sene içinde ödemesi olacak. 150 metrekarenin üzerindeki evler içinde yine 500 bin lira hibe 750 bin faizsiz 10 yıl ödemeli kredi verilecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte "yerinde dönüşüm" uygulanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Pütürge ilçesi Tekederesi Mahallesini ziyaret eden Başkan Gürkan, burada Tekederesi Cami açılışına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ziyareti sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Gürkan, yerinde dönüşümün onaylandığının müjdesini verdi.

Gürkan, depremle alakalı yaptıkları çalışmanın göz önünde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Yerinde dönüşüm dedik, bütüncül plan dedik. Şehrimizin kültürünü, kimliğini, hafızasını, omurgasını, demografik ve sosyolojik yapısını bozmayan bir şehir anlayışıyla planlamanın yapılmasını ifade ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, bizi aradı ve dedi ki 'Başkanım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında bir toplantı icra edildi. O toplantıda da şu müjdeyi verebilirsin, Malatya'da yerinde dönüşüm yapılacak. Yerinde dönüşüm yapılan her ev malikine aynen TOKİ'de olduğu gibi hak sahiplerine verilen haklar tanınacak.' Yani hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Malatya'daki yaraların sarılması noktasında her ev yaptırana 100-150 metrekare olan evlere kadar 500 bin lira hibe, 500 bin lira kadar da faizsiz para verecek ve ödeme 10 sene içinde ödemesi olacak. 150 metrekarenin üzerindeki evler içinde yine 500 bin lira hibe 750 bin faizsiz 10 yıl ödemeli kredi verilecek. İnşallah bu güçle beraber hem yerinde dönüşüm noktasında hem toplu konutların yapılarak, vatandaşımızın bir an evvel sıcak yuvasına kavuşmasında önemli bir değişime ve dönüşüme el atmış olacağız."

Gürkan, depremlerin milli bir felaket olduğunu bu felaketi de ancak birlik, beraberlik içerisinde atlatabileceklerini belirterek, "Yaralarımızın sarılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletimizin kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerimiz, hayır kurumlarımız hepsi el birliğiyle vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması noktasında yoğun bir çaba gösterdiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen hükümet üyelerimize ve tüm hayırsever kurum ve kuruluşlarımıza sonsuz müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.