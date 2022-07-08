Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş yerinde silah imalatı yapıldığını tespit etti. İş yerine düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 2 av tüfeği, bir kurusıkı ve 2 havalı tabanca, 26 şarjör, 15 tabanca gövdesi, 21 tabanca sürgüsü, 9 silah parçası ve 24 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Volkan Kaşik - Güncel Güncel Haberler

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