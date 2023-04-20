Malatya'da jandarmadan depremzede çocuklara bayram hediyesi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da jandarma, depremzede çocuklara bayram öncesi kıyafet ve oyuncak hediye etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da jandarma, depremzede çocuklara bayram öncesi kıyafet ve oyuncak hediye etti.
Jandarma ekipleri, depremin yaralarını sarmak için il genelinde gece gündüz çalışmaya devam ediyor.
Ekipler, Doğanşehir ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde çocukları, kıyafet ve oyuncak armağan ederek sevindirdi.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel