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Malatya'da jandarma çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret etti

Malatya'da jandarma çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret etti

Güncel Haberler

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çadır kentlerde barınan depremzedeleri ziyaret etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çadır kentlerde barınan depremzedeleri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma personeli Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde bulunan çadır kentlerdeki depremzedelerle bir araya geldi.

Kadın ve çocuklarla sohbet eden ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Doğanşehir Jandarma Malatya Güncel Haberler

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