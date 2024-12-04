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Malatya'da İskeleden Düşen 3 İşçi Ağır Yaralandı

Malatya'da İskeleden Düşen 3 İşçi Ağır Yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tadilat yapılan bir binanın dış cephesinde boyama yapan üç işçi, iskenin eğilmesi sonucu düştü. İşçiler ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da binada çalışma yaptıkları esnada iskeleden düşen 3 işçi ağır yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesinde boyama yapan işçiler A.T, Ö.Ş. ve E.Ş. iskelenin eğilmesi sonucu düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.T, Ö.Ş. ve E.Ş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

İşçilerin düştüğü alan emniyet şeridiyle çevrildi, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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