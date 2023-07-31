Malatya'da İskele Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralandı

Malatya'da bir binanın dış cephe tadilatı için kurulan iskele çöktü. İskele altında çalışan 3 işçiden biri hayatını kaybederken, diğer 2 işçi yaralandı.

MALATYA'da, 10 katlı binaya tadilat için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 5'inci katta çalışan işçilerden Yunus Tam (23) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

?Olay, sabah saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde hafif hasar alan 10 katlı binanın dış cephe tadilatı için iskele kuruldu. 5'inci katta çalışan işçilerin üzerine bir anda kurulan iskele düştü. İşçiler Yunus Tam, Mehmet Eşref Ş. ve Aslan A. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Tam, kurtarılamadı. Diğer 2 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.