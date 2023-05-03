Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Malatya'da iş yerinden kombi ve doğal gaz tesisatı çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Yeşilkaynak Mahallesi'nde bir iş yerinden 3 milyon lira değerinde kombi ve doğal gaz tesisat malzemesinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmada 4 hırsızlık şüphelisini, çalıntı 14 kombi, kombi kollektör malzemeleri ile çalıntı malzemelerin satışında elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira, 400 dolar, 400 avro, 5 çeyrek ve 4 gram altınla yakaladı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.