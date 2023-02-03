Malatya'da iş hanının 4. katından düşen kişi öldü Güncel Haberler Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş hanının 4. katından düşen kişi yaşamını yitirdi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş hanının 4. katından düşen kişi yaşamını yitirdi. Mehmet Dursun Uğur (60), Akpınar Mahallesi'ndeki bir iş hanının 4. katından düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Dursun Malatya Güncel Haberler

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