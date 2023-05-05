Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki 44 AEB 825 plakalı otomobil, Altın Kayısı Bulvarı'nda, M.G'nin kullandığı 59 ABP 560 plakalı otomobille çarpıştı.
59 ABP 560 plakalı araçta bulunan S.G, S.G, S.K, G.G, A.G. ve Y.K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel