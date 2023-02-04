Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Erkenek Tüneli içerisinde Hakan.A, (30) idaresindeki 60 KR 666 plakalı otomobille Eren.Ö, (29), yönetimindeki 44 ACL 226 plakalı otomobil çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan Hamide A, (64), 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. ??????? Kaynak: AA / Güncel Erkenek Tüneli Doğanşehir Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.