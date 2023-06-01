Malatya'da iki katlı kerpiç evin bir bölümü çöktü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki katlı kerpiç evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Hidayet Mahallesi Mert Sokak'ta bulunan iki katlı kerpiç evin üst katında kullanılmayan odanın tabanı çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.