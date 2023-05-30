Malatya'da İki Ayrı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. İlk kazada araç devrilirken, ikinci kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.