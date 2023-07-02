Malatya'da iki ayrı kaza: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Malatya - Elazığ karayolu TÜVTÜRK Kavşağında meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Diğer bir kazada ise bir araç sürücüsü ve bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.