Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da Hoparlöre Gizlenmiş 10 Tabanca Ele Geçirildi

Malatya'da Hoparlöre Gizlenmiş 10 Tabanca Ele Geçirildi

15 Aralık 2023 10:54 Güncelleme: 10:56 Abone Ol

Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir aracın hoparlörüne gizlenmiş 10 tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araçta bulunan E.A. ve A.B.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.