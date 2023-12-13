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Malatya'da "Hep Birlikte El Ele" etkinliğinde düzenlendi

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İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Hep Birlikte El Ele" etkinliği kapsamında engelli öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Hep Birlikte El Ele" etkinliği kapsamında engelli öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

İnönü Üniversitesi spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ilkım, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Engelli bireylerin sorunlarının aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu aktaran Ilkım, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü öğrencilerinin sürekli sahada olarak toplumsal bir sorumluluk görevini yerine getirdiğini belirtti.

Ilkım'ın konuşmasının ardından engelli öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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