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Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi

Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasar alan iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasar alan iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi.

Olay, saat 20.25 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar aldıktan sonra boşaltılan iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede göçük altında kalan kimsenin olmadığını belilerken, evin etrafına güvenlik şeridi çekildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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