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Malatya'da hasarlı 6 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Malatya'da hasarlı 6 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

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MALATYA'da, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.

MALATYA'da, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar gören Zaviye Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın yıkımına öğle saatlerinde başlandı. Ekiplerin bir bölümünü yıktığı bina, iş makinesiyle de kontrollü olarak yıkıldı, bu sırada etrafı toz bulutu kapladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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