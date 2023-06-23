Malatya'da hasarlı 6 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

MALATYA'da, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar gören Zaviye Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın yıkımına öğle saatlerinde başlandı. Ekiplerin bir bölümünü yıktığı bina, iş makinesiyle de kontrollü olarak yıkıldı, bu sırada etrafı toz bulutu kapladı.