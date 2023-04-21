Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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Malatya'nın Kale ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Malatya'nın Kale ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Malatya- Elazığ kara yolu Soğukpınar Mahallesi mevkisinde Ö.Ş. idaresindeki 34 DTM 091 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö'ye (9) çarptı.
Kazada yaralanan A.Ö'yü, babası aracıyla Kale Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.Ö. kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Ö.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel