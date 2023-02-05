MALATYA'DA, HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI Güncel Haberler MALATYA'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. MALATYA'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde İnönü Mahallesinde meydana geldi. Ekrem C. (29) yönetimindeki 44 EC 666 plakalı hafif ticari araç ile Gökhan Ç.'nin (33) kullandığı 44 AAV 366 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipler i sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Erkem C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Güncel Haberler

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