Malatya'da görevli diş hekimleri, depremzedeleri mobil araçlarda tedavi ediyor

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da görevli diş hekimleri, hastaneye gidemeyen kendileri gibi depremzedelerin diş tedavilerini mobil araçlarda yapıyor.

Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentte, mobil diş sağlığı araçlarıyla çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu alanlara giderek afetzedelere hizmet veriyor.

Her gün bir diş hekimi ile üç sağlık personeli mobil araçla sahada görev yapıyor.

Diş hekimleri, hastaların diş çekimi, dolgu ve kanal tedavisi gibi ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Diş hekimi Berivan Karadeniz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.

Büyük bir afet yaşadıklarını belirten Karadeniz, "Çok kötü bir deprem yaşadık. Anlatılacak gibi değil. Çok zor bir durumdu. Olayı ilk başta idrak edemedim. Çok fazla sarsıldık. Evin yıkılacağını düşündüm. Işığı açtım. Duvarlardaki çatlaklıkları görünce depremin büyüklüğünü anladım. Tüm duvarlar dökülmeye başladı. Kendimizi apar topar dışarı attık. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın." dedi.

"Kentteki tüm barınma noktalarına gidiyoruz"

Mobil araçlarda günlük ortalama 50 hastayı tedavi ettiklerini belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden bu yana vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Mobil araçlarla çadır ve konteyner kentlere giderek vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hastaneye gitme imkanı bulamayan hastalara ulaşmaya çalışıyoruz. Kentteki tüm barınma noktalarına gidiyoruz. Gerekli tedavileri uyguluyoruz. Diş çekimi, protez yapıştırma, dolgu, vuruk alma, kanal tedavisi gibi işlemleri yapıyoruz. Hastaları gerekli durumlarda hastanemize yönlendiriyoruz. Vatandaşlar da bu hizmetten çok memnular. Mutlu oluyorlar."