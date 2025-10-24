Haberler

Malatya'da Gölette Kadın Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Battalgazi ilçesinde mesire alanındaki gölette, temizlik görevlileri tarafından bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde mesire alanındaki gölette, temizlik görevlileri tarafından kadın cesedi bulundu.

Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda temizlik yapan işçiler ve piknik için gelen öğrenciler, saat 12.00 sıralarında gölette hareketsiz duran bir kişi gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çantası mesire alanındaki bank üzerinde bulunan kadının cesedi, sudan çıkarıldı. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
