Malatya'da Gölette Boğulan İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için gölete giren işçi boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için gölete giren işçi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gelincik Tepesi'nde şantiyede çalışan 19 yaşındaki Abdullah Çiçek, serinlemek için girdiği Maryap Göleti'nde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun da katıldığı yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA